Mit deutlichem Vorsprung hat sich Marcus Klein das Direktmandat im Wahlkreis 46 gesichert. Auf ihn dürften nun große Aufgaben warten.

Für CDU-Mann Klein war der Wahlausgang gleich ein mehrfacher Triumph: Nicht nur er persönlich konnte sich daheim im Wahlkreis durchsetzen, sondern landesweit auch seine Partei, die er seit 2024 als parlamentarischer Geschäftsführer an vorderster Front unterstützt: Wenn künftig statt der SPD die CDU die Regierung führt, ist für den Steinwendener in Mainz vermutlich ein Karrieresprung drin. Kommentieren wollte Klein dies am feierseligen Wahlabend freilich noch nicht.

Alles andere als in Feierlaune war dagegen SPD-Mann Daniel Schäffner. Statt (wie erwartet) mit Marcus Klein lieferte sich der Mackenbacher, der bereits seit 2014 im Landtag sitzt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit AfD-Newcomer Sven Simer – allerdings nicht um den Sieg, sondern nur um Platz zwei. Schäffner konnte dieses letztlich zwar knapp für sich entscheiden und zieht über die Landesliste auch wieder in den Landtag ein: Aber dass er auch dem im Landkreis gänzlich unbekannten AfD-Mann beinahe unterlegen wäre, dürfte doppelt bitter für ihn sein.