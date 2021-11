„Das Landesimpfzentrum Kaiserslautern muss schleunigst wieder in Betrieb genommen werden!“ Das fordert Landtagsabgeordneter Marcus Klein (CDU) aus Steinwenden. „Die Hausärzte impfen landesweit auf Hochtouren, auch die Impfbusse sind ein gutes Angebot. Aber wir müssen noch schneller vorankommen, besonders mit den Booster-Impfungen, damit die vierte Welle gebrochen wird“, so Klein. „Das Impfzentrum in Kaiserslautern hat gezeigt, wie leistungsfähig es ist. Die Mitarbeiter sind top ausgebildet und die Organisation vorbildlich. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass das Land es im Dornröschenschlaf lässt.“

Das Impfzentrum Kaiserslautern ist seit Ende September geschlossen, befindet sich aber im „Standby-Modus“, um es mit kurzer Vorlaufzeit wieder öffnen zu können. „Wenn nicht jetzt, wann dann? Impfstoff ist vorhanden, die Abläufe im Impfzentrum eingespielt. Den Menschen in der Westpfalz könnten schneller Termine angeboten werden“, sieht Klein Vorteile für alle Beteiligten.

Die Reaktivierung sei schnell umsetzbar und könnte die Impfkampagne nochmal deutlich beschleunigen. Impfwillige hätten dann eine zusätzliche Anlaufstelle und müssten nicht an den Impfbussen im Freien stehen. Weiter würden die Hausärzte entlastet, bei denen nun noch die jährliche Grippeimpfung dazu komme. „Das Land ist gefordert, diesen Schritt jetzt zu gehen.“