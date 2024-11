Die Ampel im Bund ist (bald) Geschichte, die Ampel im Land arbeitet dagegen weitgehend geräuschlos und wahrscheinlich noch bis 2026. Warum das so ist, erklärt der Kaiserslauterer SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Rahm. Er befürchtet, dass es bei den angestrebten Neuwahlen einen lachenden Dritten geben wird.

„Kompromissfähigkeit ist das A und O.“ Andreas Rahms Antwort auf die Frage, was denn in einer guten Koalition unbedingt vonnöten sei, kommt wie aus der Pistole geschossen. „Eine Koalition ist eine Verbindung, in der man nicht 100 Prozent alles durchsetzen kann“, umschreibt der Landtagsabgeordnete seine Definition eines Regierungsbündnisses. Auch auf Landesebene werde derzeit am Haushalt gefeilt, am Tisch sitzen die gleichen Partien wie im Bund: SPD, FDP und Grüne. Von einem Bruch des Bündnisses sei aber keineswegs, nicht mal ansatzweise, die Rede. „Im Bund sind halt drei Alpha-Tiere aufeinander getroffen.“ Alleingänge seien aber wenig zielführend, Zugeständnisse und Verhandlungsgeschick schon eher.

Rahm, 57 Jahre alt, sitzt seit 2016 für seine Partei im Landtag, in seiner zweiten Legislaturperiode ist er der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr. Er hat im Umgang mit einer Ampelkoalition jede Menge Übung: Rahm kennt – als Abgeordneter – keine andere Regierung in Rheinland-Pfalz als das Bündnis aus SPD, FDP und Grünen. Seit den Landtagswahlen 2016 wird Rheinland-Pfalz von besagtem Dreierbündnis regiert, jeweils mit einem SPD-Regierungschef, derzeit Alexander Schweitzer, zuvor hieß die Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Ohne Diskretion und Vertrauen geht es nicht

Kompromissfähigkeit. Okay. Was muss man noch tun, damit das Bündnis hält, Herr Rahm? „Reden. Und zwar miteinander und nicht übereinander.“ Sicher komme es da der Landesregierung in Mainz zugute, dass die Wege und Drähte kurz sind. „Ich gehe über die Straße und bin schon im Wirtschaftsministerium, beispielsweise“, sagt Rahm. Zum Reden etabliert haben sich in Mainz sogenannte Arbeitsfrühstückstreffen, bei denen regelmäßig wichtige Themen besprochen werden. Da könne es auch mal hoch her gehen, berichtet Rahm. „Ich stelle mich dann aber hinterher nicht vor die Presse und sage, dass ich mit der Ministerin oder dem Staatssekretär Streit hatte.“ Diskretion und Vertrauen gehörten auch zu einer gut arbeitenden Koalition. „Da sollte dann nichts an die Medien durchgestochen werden.“ Mit Blick auf die für die Verhältnisse von Bundeskanzler Olaf Scholz harschen Worte, stellt sich für Rahm die Frage, „wie sehr man ihn hat reizen müssen, dass er so gekocht hat vor Wut“?

Vom Bruch der Koalition erfuhr Rahm am Mittwochabend bei einem Treffen der Landesvereinigung der Unternehmerverbände (LVU). Da sei es zunächst um die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident gegangen (Rahm: „Das kann uns im Land noch sehr schaden“), bevor die Innen- dann die Außenpolitik abgelöst habe. „Ganz ehrlich: Ich hätte nie gedacht, dass die FDP das so durchzieht“, sagt Rahm in Bezug auf das Risiko, das Christian Lindner mit Blick auf Neuwahlen gegangen sei. Denn dass die Liberalen fünf Prozent erlangen, ist für Rahm fraglich. Auch seiner Partei, der SPD, drohten Verluste im Vergleich zu den Wahlen 2021. „Da könnte dann die AfD der lachende Dritte sein“, sinniert Rahm.

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahlen, wahrscheinlich im März, seien angelaufen. „Am Donnerstagvormittag gab es das erste Treffen von Landesvorstand und Fraktion“, berichtet Rahm. „Es wird ein Winterwahlkampf.“ Positiv wertet Rahm, dass die SPD mit Matthias Mieves bereits den Kandidaten für den Wahlkreis aufgestellt habe.

