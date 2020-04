Während die Freilichtbühnen in Katzweiler und in Queidersbach in dieser Saison unbespielt bleiben, warten die Landstuhler Burgspieler mit einem Aus noch ab. Bis Anfang Mai haben sie sich eine Frist gesetzt, um dann eine endgültige Entscheidung zu fällen. Grundsätzlich sieht Vorsitzender Frank Zimmer die Möglichkeit, vorausgesetzt der Gesetzgeber stellt die Weichen dafür. „Abgesagt ist schnell“, meint Zimmer und schiebt die Frage hinterher: „Warum sollten wir nicht noch abwarten?“ Noch sei die Hoffnung auf die Spielzeit 2020 nicht begraben. „Es ist eine schwierige Situation, aber wir wollen uns die Entscheidung noch offen lassen.“ Ausschlaggebend sei, ob aufgrund der Kontaktsperre geprobt werden kann und in welcher Größenordnung Veranstaltungen stattfinden können.

Bereits im Januar mit den Proben begonnen

Bereits im Januar – und damit diesmal besonders früh – wurde mit den Proben und Stellproben auf der Burgruine Nanstein begonnen. Die seien bei der ersten Kontaktsperre auf Eis gelegt worden, berichtet Zimmer. Allerdings: „Die Spieler lernen ihre Texte daheim.“ Die Darsteller seien zwar wie jeder andere auch etwas enttäuscht und deprimiert, aber dennoch motiviert. Anfang April hat auch der Kartenvorverkauf für das diesjährige Stück „Das Wirtshaus im Specktal“ begonnen. Damit habe man die in der Vergangenheit gerne genutzte Möglichkeit bieten wollen, an Ostern Gutscheine zu verschenken, so Zimmer. Inwieweit dies in Anspruch genommen wurde, ist dem Vorsitzenden nicht bekannt.