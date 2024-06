„Irgendwo hinterm Regenbogen“, da sieht die Welt anders und besser aus. Das wusste schon Judy Garland in der Rolle der jungen Dorothy im Filmmusical „Der Zauberer von Oz“ (1939). Dass dieses Land gar nicht so weit weg ist, konnten die Zuschauer am Samstagabend in der jüngsten Produktion der Landstuhler Burgspiele in der pfälzischen Version des Stoffs erleben, mitten in der Landstuhler Burgruine.

Nun sind Regenbögen zwar schön, der Guss von oben zuvor ist es aber eher weniger – und der drohende Regen ist bei einer Freiluft-Veranstaltung nun mal ein Thema. Zum Glück