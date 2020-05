Weil ein 35-Jähriger in Landstuhl am Dienstagmittag mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg in der Bahnstraße unterwegs war, wurde er von der Polizei angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war und Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Zudem bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Gesuchte musste mit zur Polizeiwache, es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe angeordnet und sein Roller wurde einbehalten.