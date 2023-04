Die Sickingenstadt wird am Projekt Stadtradeln 2023 teilnehmen. Einem diesbezüglichen Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat zugestimmt. Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei sei es egal, ob der jeweilige Teilnehmer bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zähle, erst recht, wenn sonst die Strecken mit dem Auto zurückgelegt werden, erläuterte Fraktionsvorsitzender Gerhard Majakowski. Durch die Teilnahme am Stadtradeln werde der Fokus verstärkt auf das Verkehrsmittel Rad gelegt. Mitmachen können alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, vor Ort in einem Verein tätig sind oder eine Schule in Landstuhl besuchen.