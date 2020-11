Ein Erwachsener und drei Kinder sind bei einem Wohnungsbrand am Donnerstag gegen 6 Uhr in Landstuhl von Helfern dem Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl aus dem Gebäude gerettet worden. Drei Personen wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eines der Kinder hat nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Feuerwehren aus Landstuhl und Mittelbrunn waren mit 40 Mann vor Ort. Gelöscht wurde im Obergeschoß. Die Brandursache ist nicht geklärt.