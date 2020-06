In einen Telefonladen eingebrochen sind Unbekannte laut Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Landstuhler Kaiserstraße. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter ein Fenster auf und konnten im Innenraum mehrere Mobilfunkgeräte entwenden. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto, das sie im Bereich des Tankhofes Ramstein zurückließen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Landstuhl ermittelt und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06371/92290.