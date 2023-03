Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Deutschlands beste Target-Sprinter starten am Samstag, 11. Juni, in Landstuhl am Alten Markt. In den vergangenen beiden Jahren musste die für Landstuhl außergewöhnliche Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden.

Nun steht der vom SV Edelweiß Steinwenden-Weltersbach ausgerichteten Qualifikation des Deutschen Schützenbundes zur ISSF World Tour im Target Sprint das Virus nicht mehr im Wege, sie kann