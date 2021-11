Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Mackenbach und Schwedelbach musste diese am Montagnachmittag für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer eines Mercedes-Benz von der Hauptstraße in Schwedelbach und wollte nach links in Richtung Mackenbach abbiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten Opel Zafira. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin im Opel wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.