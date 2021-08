Die Firma Baron Garten- und Landschaftsbau aus Katzweiler fährt am Dienstag nach Ahrweiler ins Hochwassergebiet. Firmenchef Ingo Baron und seine Mitarbeiter reisen unter anderem mit Bagger, Radlader, Dumper, Kipper und Pritschenwagen an. Der Kontakt ins Katastrophengebiet steht bereits, vor Ort wird dann entschieden, wo im Außenbereich bei den Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten angepackt wird. Auf dem großen Lkw der Firma Baron ist noch Platz, deshalb rufen die Inhaber zu Sachspenden auf. Alles was zur Renovierung der Häuser vor Ort im Katastrophengebiet dringend gebraucht wird, nehmen die Barons in Katzweiler entgegen. „Wir freuen uns auch über Helfer, die sich uns anschließen möchten“, ruft Sabine Baron alle, die helfen möchten, dazu auf, sich zu melden. Baron hofft außerdem, dass sich auch andere heimische Firmen, die über Arbeitsgeräte verfügen, der Hilfsaktion anschließen. Die Anfahrt ist für Dienstag geplant. Vor Ort soll zunächst bis Mittwoch gearbeitet werden, bevor es zurück nach Katzweiler geht. Wer helfen kann oder Renovierungsmaterial spenden will, wird gebeten, sich unter Telefon 06301/ 3893487 oder per E-Mail an info@baron-galabau.de. zu melden.