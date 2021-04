Kommt es in den nächsten Tagen wie in der Stadt auch im Landkreis zu einer nächtlichen Ausgangssperre? In dieser Frage zeigt sich Landrat Ralf Leßmeister auf Anfrage (noch) optimistisch. „Ich habe die leise Hoffnung, dass wir am Freitag im Kreis vielleicht noch einmal unter die 100er-Inzidenz kommen können und ich somit keine weitergehende Allgemeinverfügung erlassen muss.“ Dies gelte unter dem Vorbehalt, dass in den nächsten beiden Tagen nicht noch einmal viele Neuinfektionen im Landkreis hinzukämen. „Meine Hoffnung wird durch den mathematischen Umstand genährt, dass am Freitag eine stattliche Anzahl von Neuinfektionen aus der 7-Tages-Betrachtung herausfällt. Dies hätte für uns die positive Folge, dass mit diesem Unterbrechertag die Inzidenzuhr wieder aufs Neue anfängt zu ticken und erst nach weiteren drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Inzidenz von über 100 ein Verfügungserlass verpflichtend würde.“

