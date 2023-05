Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um das Corona-Testzentrum in Schwedelbach zu entlasten, sollen Menschen, die Erkältungssymptome aufweisen, sich in ihren zuständigen Hausarzt-Praxen oder in den Corona-Ambulanzen testen lassen. Das unterstrich Kaiserslauterns Landrat Ralf Leßmeister (CDU) am Dienstag bei einer Pressekonferenz des für Stadt und Landkreis Kaiserslautern zuständigen Gesundheitsamtes.

Menschen, die husten, schniefen oder Halsschmerzen haben, so genannte „symptomatische Fälle“, sollen laut Leßmeister „dort getestet werden, wo es auch laut Gesundheitsministerium