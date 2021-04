Kaiserslautern. Der Landkreis Kaiserslautern tritt als Gründungsmitglied dem Alte-Welt-Verein bei. Das beschloss der Kreistag am Montag. In der Initiative der Alten Welt arbeiten die Kreise Kaiserslautern, Kusel, Donnersberg und Bad Kreuznach zusammen, auch die Kirche ist mit dabei. Ziel ist es, die Region zwischen Meisenheim, Rockenhausen, Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein voranzubringen. Mit dem Verein will sich die Initiative eine formelle Struktur geben, er soll Projekte tragen. Im März hatte zuletzt die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ihrer Mitgliedschaft zugestimmt.