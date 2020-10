Die Corona-Pandemie nimmt Fahrt auf. Im Landkreis Kaiserslautern ist die Warnstufe „gelb“ ausgerufen worden.

Die Gefahrenstufe „gelb“ tritt ein, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 20 Fällen pro 100.000 Einwohnern überschritten wird. Dies ist im Bereich des Landkreises und der Air Base Ramstein mit den Zahlen vom Donnerstag erfüllt.

Am Mittwoch und Donnerstag sind 59 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis aufgetreten, sieben in der Stadt und 52 im Landkreis, inklusive Air Base. Aktuell sind damit 97 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Kaiserslautern, das zuständig ist für Stadt und Landkreis Kaiserslautern, mit Corona-Infektionen registriert.

Nachmeldungen bei den Streitkräften

Den plötzlichen Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zu den letzten Tagen erklärte das Gesundheitsamt Kaiserslautern einerseits mit lokal eingrenzbaren Ausbruchsgeschehen und andererseits durch gebündelte Nachmeldungen mehrerer Tage seitens der US-Streitkräfte. Diese Nachmeldungen erforderten zum Teil intensive Recherchen, um die jeweiligen Fälle zuzuordnen.

Im Rahmen des präventiven Landes-Stufenplans bei steigenden Infektionszahlen beobachteten der Krisenstab des Gesundheitsamts als auch die politisch Verantwortlichen den weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens, um gegebenenfalls mit entsprechenden Maßnahmen reagieren zu können, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts.

Vorläufig keine weiteren Maßnahmen

Da sich der Anstieg auf klar definierte Infektionsgeschehnisse in der Gastronomie und auf Auswirkungen von Familienfeiern außerhalb des Gesundheitsamtsbezirks sowie auf rein familiäre Bereiche zurückführen lasse, seien zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren konkreten Maßnahmen notwendig.

Der lokale Krisenstab sei wieder aktiviert worden. Alle Verantwortlichen in den Verbandsgemeinden und der amerikanischen Streitkräfte seien über die Lage unterrichtet worden.

187 Proben entnommen

Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden am Mittwoch 80 Proben und am Donnerstag 107 Proben entnommen.