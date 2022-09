Vor der zweiten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken muss sich am Dienstag um 9.30 Uhr, ein 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll am 3. August 2020 seinen Cousin in Bruchmühlbach- Miesau aus seinem Auto gezogen, hochgehoben und auf den Asphalt geschleudert haben. Das benommene und wehrlose Opfer soll er mit Schlägen auf den Kopf traktiert und den Kopf mehrfach auf den Asphalt aufgeschlagen haben. Er soll den bewusstlos auf der Straße liegenden und verletzten Cousin verlassen haben, ohne sich um ihn zu kümmern. Der zur Tatzeit Heranwachsende soll den Tod seines Cousins billigend in Kauf genommen haben. Die Kammer hat für den Prozess sechs weitere Prozesstage vorgesehen.