Der Landfrauenkreisverband Kaiserslautern bestätigte bei seiner Mitgliederversammlung in Mittelbrunn Ingrid Stach in ihrem Amt als Kreislandfrauen-Vorsitzende. Else Albrecht wurde als ihre Stellvertreterin ebenfalls wiedergewählt. Beisitzerinnen sind Sonja Diehl, Silke Knoth, Marianne Krahl, Beate Lang, Friedlinde Michalik, Christel Ostermann, Inga Pauls, Rosemarie Schreck, Elisabeth Weiß und Birgitt Zimmer. Das Amt der Kassenprüferinnen übernehmen Ute Gans und Christine Mason.