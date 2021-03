In die Diskussion um Impfdrängler hat sich am Wochenende Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eingeschaltet und sich für hohe Bußgelder ausgesprochen, sollte sich jemand bei der Corona-Schutzimpfung vordrängeln. Das sei „ein starkes Signal“, sagte sie. Am 31. Dezember vergangenen Jahres hingegen war sie zusammen mit Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Impfung des Geschäftsführers des Westpfalz-Klinikums öffentlichkeitswirksam dabei. Da jener per se nicht in die Impfgruppe mit höchster Priorität fällt, gab es schon Anfang des Jahres darüber Diskussionen.

Land: „In Eigenverantwortung der Kliniken“

Wie ihr damaliges Verhalten und die jetzige Äußerung zusammenpassen, dazu nehmen Landesregierung und Gesundheitsministerium auf Nachfrage Stellung. „Die Impfungen des Personals in den Krankenhäusern erfolgen in Eigenverantwortung der Krankenhäuser. Dort erfolgt auch die Einstufung, welche Personen aktuell nach den Vorgaben der Bundesimpfverordnung impfberechtigt sind“, teilt Timo Konrad, Sprecher des Gesundheitsministeriums, in Übereinstimmung mit dem Corona-Kommunikationsstab-Chef der Landesregierung, David B. Freichel, mit. Das Ministerium liefere den Krankenhäusern Impfstoffe unter der Prämisse, die Maßgaben einzuhalten.

Klinikum: „Heute würden wir anders priorisieren“

Das Westpfalz-Klinikum verweist in diesem Zusammenhang auf eine Äußerung, die es schon vor rund drei Wochen getätigt hat. „Bei einer Neusortierung der Impfprioritäten sowie bei der nunmehr erkennbaren, unerwarteten Impfstoffknappheit würde naturgemäß heute eine andere Impfpriorisierung durch uns erfolgen“, erwidert Klinik-Sprecher Dennis Kolter. Außerdem fügt er hinzu, dass die Impfung des Klinik-Geschäftsführers „vor laufender Kamera“ zum Jahreswechsel für das Westpfalz-Klinikum Symbolcharakter hatte. Hierdurch sollte einer damals vorherrschenden Impfskepsis bei Ärzten und Pflegefachkräften entgegengewirkt werden.