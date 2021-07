Zum Ausbau digitaler Angebote in allen Bereichen des Hochschulwesens profitiert die Technische Universität Kaiserslautern aus einem Sonderprogramm der Landesregierung in Höhe von 7,7 Millionen Euro. Im Rahmen seiner Sommertour überreichte Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, TU-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter am Donnerstag entsprechende Förderbescheide.

Für den Zusammenschluss der TU mit der Uni Landau zur künftigen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) sei die finanzielle Unterstützung durch das Land Grundlage für eine gute Zusammenarbeit in der Wissenschaft. Die rheinland-pfälzischen Hochschulen hätten bereits zu Beginn der Pandemie flexibel reagiert und digitale Lehrangebote für die Studierenden zu Verfügung gestellt. „Diese Kompetenzen wollen wir erhalten, sichern und ausbauen“, so Alt.

Um die Hochschulen wirksam bei der Bewältigung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Herausforderungen zu unterstützen und sie zukunftsfähig zu machen, habe die Landeregierung ein Sonderprogramm aufgelegt. Am Beispiel der TU werde das Potential der Digitalisierung im Student-Life-Cycle, im Lebenszyclus von Studierenden, an einer Universität deutlich, betonte Alt.

„Wir haben unser Lehrangebot in kurzer Zeit auf digitale Angebote umstellen und dafür die entsprechende Infrastruktur bereitstellen müssen“, erinnerte Poetzsch-Heffter an Onlineveranstaltungen und Hybrid-Semester. Als Schwerpunkte der Digitalisierungsstrategie der TU nannte er die Forschung für die Digitalisierung, die Lehrerbildung, die Administration sowie die Transformation der Digitalisierung in die Gesellschaft.

Im Bereich Forschung für die Digitalisierung sei die TU in die Entwicklung der Kommunikationstechnologie 5G und 6G eingebunden. „Wir werden uns im Bereich der Künstlichen Intelligenz stärker aufstellen und in allen Fachbereichen digitale Techniken einsetzen müssen.“

Digitale Kompetenzen und Fähigkeiten würden sowohl in der Lehrerausbildung als auch von allen Studierenden erwartet. Diese gelte es frühzeitig auszubauen. Geplant seien ein anwendungsorientiertes Lehr-Lern-Labor zum Auf- und Ausbau der Medienkompetenzen für digitalen/hybriden Unterricht sowie ein exploratorisches Lehr-Lern-Labor für die Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen zum Einsatz zukunftsorientierter Technologien.

Isabelle Sattler, Forschungsreferentin der Hochschulleitung, Vizekanzler Kurt Sendldorfer und Benjamin Gänger, Leiter Campus Management System, erläuterten Projektlinien der Digitalisierungsstrategie. Im Rahmen der Hochschulstrukturreform mit dem Campus Landau gefördert wird auch das Projekt „Digitalisierung der Lehre in den Fachbereichen und unterstützende Strukturen der TU“.

Das Projekt „Erweiterung des zentralen Digitalisierungsprojekts E-Service der TU auf den Campus Landau“ ermöglicht eine schnellere Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen in den Bereichen Verwaltung, Lehre und Forschung. Der E-Service wird standortübergreifend auf den beiden Campus der zukünftigen RPTU ausgebaut. Des Weiteren finanziell gefördert wird die Entwicklung einer multifunktionalen Chipkarte. Diese wird im Rahmen des Projektes „Einführung einer gemeinsamen Chipkarte für die fusionierte RPTU“ entwickelt und soll als digitaler Studierenden- und Bedienstetenausweis dienen. Die Fusion der beiden Hochschulstandorte ist für 2023 geplant.

Mit dem Projekt „Digitale Studierendenverwaltung an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität – Einführung des Campus-Management-Systems HISinOne“ sollen Verwaltungsprozesse in einem System digital zusammengeführt werden. Da dieses System das Arbeiten und Studieren an der neuen RPTU hinsichtlich des Verwaltungsaspektes vereinfachen und modernisieren soll, erhalten beide Campus Fördermittel.