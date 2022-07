Nach der trotz Corona weitgehend reibungslos abgelaufenen Saison, die allerdings ohne Landesmeisterschaften verlief, haben sich die Verantwortlichen der Sektion Classic im Landesfachverband Rheinland-Pfalz Kegeln dazu entschlossen, den Landespokal auszuspielen.

Bei diesem Wettbewerb am Samstag, 16. Juli, ab 9.30 Uhr, gehen im Classic-Treff Oggersheim bei den Männern der SKC Mehlingen, die Kegelfreunde Sembach sowie KSG Zweibrücken, KSC Pirmasens, PSV Ludwigshafen, TuS Gerolsheim, KSV Kuhardt, KV Grünstadt und SKK Rapid Pirmasens an den Start. Die drei besten Teams qualifizieren sich für die Teilnahme am nationalen Wettbewerb um den Pokal des Deutschen Keglerbundes Classic.

Gespielt wird beim Landespokal mit Sechser-Mannschaften über die 120er-Distanz auf Ergebnis ohne Satzpunkte-Wertung. Für den SKC Mehlingen ist es der Auftakt in die neue Saison und eine erste Standortbestimmung. Pressewart Wolfgang Heß erwartet einen spannenden Wettbewerb. Für ihn sind die Kegelfreunde Sembach, TuS Gerolsheim, KSV Kuhardt, SKK Rapid Pirmasens und KV Grünstadt die Favoriten. „Da wir uns mitten beziehungsweise noch vor der Urlaubszeit befinden, ist im Training momentan noch wenig Betrieb. Trotzdem wollen wir ein gutes Team auf die Bahnen bringen und vielleicht doch überraschend den Sprung in den DKBC-Pokal schaffen“, sagt Heß.

Kegler noch im Pausenmodus

Die Kegelfreunde Sembach, die im Vorjahr auf dem dritten Platz lagen, peilen diesen auch dieses Mal an. Nach einer lange Saison befindet sich der eine oder andere Spieler noch in der Sommerpause.

Somit ist der Kandidatenkreis für die Startformation der Sembacher begrenzt, informiert Pressewart Lukas Lamnek. Vermutlich werden Christian Schenk, Lukas Lamnek, Mark Nickel, Markus Tiedemann, Matthias Tiedemann, Michael Schäfer, Thomas Eichenauer und Tobias Bauer eine Top-Drei-Platzierung in Angriff nehmen. Die Konkurrenz ist jedoch groß, denn neben den Ligakonkurrenten TuS Gerolsheim, KV Grünstadt, KSV Kuhardt und SKC Mehlingen werden auch der KSC Pirmasens und SKK Rapid Pirmasens ein Wörtchen mitreden wollen.