Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern bittet alle Verkehrsteilnehmer die Verbindungsstraße zwischen dem Opelkreisel und dem Kreisel an der A6-Auffahrt (vorm Mitfahrerparkplatz) in den nächsten beiden Wochen zu meiden.

Da derzeit der Kreisel generalsaniert wird, ist die Verbindungsstraße quasi eine Sackgasse, so der LBM. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben (etwa Baumarkt oder Autohändler) ist nach wie vor möglich. Die Einfahrt in den Opelkreisel soll durch eine geänderte Steuerung der Lichtsignalanlage umgehend verbessert werden, kündigt der LBM am Montag an.