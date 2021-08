Erneut versuchten Betrüger am Telefon, Bürger zur Herausgabe von Steuerdaten, Steuernummern und Kontoverbindungen zu drängen. Bürger berichteten derzeit über Anrufe einer elektronischen Stimme (Sprachbox), die sich teilweise als „Bundesfinanzamt“ ausgebe, ein Aktenzeichen nenne sowie auf einen Notar oder Anwalt verweise und die Bürger auffordere, ihre Steuerdaten bekannt zu geben.

Das Landesamt für Steuern (LfSt) warnt davor, Auskünfte per Telefon zu erteilen. Die Finanzämter und Steuerverwaltungen forderten grundsätzlich keine Angaben per Telefon. Angaben oder Informationen werden nur schriftlich erbeten, betont das Amt. Bei ungewöhnlichen Vorgängen empfiehlt das Landesamt für Steuern, sich mit dem zuständigen Finanzamt in Verbindung zu setzen und gegebenenfalls die Polizei einzuschalten.