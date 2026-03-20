Die vierte Staffel der Sat1-Vorabendserie „Die Landarztpraxis“, in der einen Bergretter spielt, ist abgedreht. Zeit für ein Treffen mit Schauspieler Michael Raphael Klein.

Die Lust am Erzählen treibt ihn nach wie vor an, sagt Michael Raphael Klein. „Das Suchen nach dem Besonderen, egal in welchem Kostüm“, präzisiert der Schauspieler, der sich in jede Rolle hineinkniet, um das Beste aus ihr herauszuholen. Ob es nun intensives Theater ist oder Fernsehunterhaltung. Sein Ziel sei es, „den Zuschauer auf eine Art zu berühren und abzuholen, dass er sich verstanden weiß“. Und aus jedem Material etwas herauszuarbeiten, „das überrascht, inspiriert oder so zum Nachdenken anregt, dass etwas nachhallt“.

Wer mit dem jetzt 44-Jährigen über seine Arbeit spricht, merkt schnell, wie sehr er seinen Beruf liebt. Gerade scheinbar Einfaches zu spielen, erfordere viel Einsatz. „Das sind die schwierigeren Sachen“, sagt er sogar. Auch Leichtes müsse man ja so erzählen, dass es glaubwürdig ist. „Man kann auch aus einfachen Dingen etwas Wertvolles herausholen“, ist sein Anspruch. Und so investiere er – im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Team – viel, damit das Ergebnis im besten Fall „reicher wird“ als das, was im Drehbuch steht.

„Hausaufgaben machen“

„Ich muss meine Hausaufgaben machen“, sagt er mehrfach, wenn er die Zeit und Energie meint, die er in eine Rolle investiert. Dem in Kaiserslautern und Berlin lebenden Schauspieler geht es stets darum, eine Figur zu verstehen. „Viel, das uns ausmacht, fließt in die Figuren“, sagt er. Und damit meint er seinen Ausflug ins ZDF-„Herzkino“ ebenso wie die Zeit bei der ARD-Ärzteserie „In aller Freundschaft“ oder seine aktuelle große Rolle in der Sat1-Vorabendserie „Die Landarztpraxis“, in der er gerade montags bis freitags ab 19 Uhr als Bergretter Lukas in die Wohnzimmer kommt – schon in der für ihn dritten Staffel.

Schauspiel hat Klein an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt studiert. Sein erstes Engagement führte ihn 2007 ans Pfalztheater Kaiserslautern, wo er Stücke wie „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ und „Kabale und Liebe“ prägte. Doch entschied er sich bald dafür, lieber frei zu arbeiten. Einige Sommer spielte er Freilichtheater, bei den Burgfestspielen Bad Vilbel. Und während er dort in „Tintenherz“ als Staubfänger zu sehen war, kam die Anfrage für ein Fernsehcasting, woraus sich seine Rolle als Arzt in „Sankt Maik“ entwickelte – die RTL-Serie über einen liebenswerten Dieb, der in einem Dorf für den neuen Pfarrer gehalten wird.

Bei der RTL-Serie »Sankt Maik« wirkte Michael Raphael Klein – hier als Zweiter von links bei einem Fan-Preview in Berlin mit seinen Teamkollegen – bei allen drei Staffeln mit. Foto: IMAGO/Berlinfoto

„Da habe ich die ersten richtigen Dreherfahrungen gemacht“, erinnert sich Klein, der zuvor eine Weiterbildung zum Arbeiten vor der Kamera absolviert hat. „Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich live vor einem Publikum spiele oder vor einer Kamera.“ Die Stimmführung sei anders, ebenso die Spielweise. Alles müsse reduzierter sein. „Je besser die Leute werden, desto weniger ist zu erkennen, was sie eigentlich tun.“ Das Spiel wirke um so stärker, je weniger man versuche, einen Ausdruck dafür zu finden, „was da konzentriert im Kopf, in der Seele stattfindet“. Mit Demomaterial aus seiner Weiterbildung hatte er sich „erstmals auf den Markt geschmissen“ – unterstützt von der ZAV-Künstlervermittlung der Bundesagentur für Arbeit. In allen drei „Sankt Maik“-Staffeln war er dann dabei.

Maik-Darsteller Daniel Donskoy empfahl Klein später den Wechsel von der ZAV zu einer Berliner Schauspielagentur, bei der ihn dann eine Casterin fürs ZDF-„Herzkino“ entdeckte: Klein spielte die Hauptrolle in „Ein Sommer in Oxford“ (2018), einen geschichtsinteressierten Handwerker, und in „Inga Lindström: Feuer und Glas“ (2020) einen attraktiven Weltenbummler. Auch bei diesen Partien als Liebhaber im Unterhaltungsfernsehen habe er so spielen wollen, dass das Publikum sagt, das Gesehene „trifft genau das, warum ich zuschaue – und eigentlich noch ein bisschen mehr als das“. Einen Langfilm zu drehen, sei „ein ganz tolles Arbeiten. Man hat eine ganz andere Ruhe, sich die Situationen anzuschauen als in einer Serie“, erinnert er sich an die 18,19 Drehtage in Oxford und in Schweden.

»Man kann auch aus einfachen Dingen etwas Wertvolles herausholen«, ist Michael Raphael Kleins Anspruch. Foto: Isabelle Girard de Soucanton

„Und dann kam die große Bremse“, sagt er über die Corona-Zeit, in der wenig produziert wurde und er Neues ausprobierte: das Synchronsprechen, wieder nach einem Kurs. Doch habe er „ziemliche Schwierigkeiten gehabt“, das Geforderte „zu übersetzen als Spiel“, schließlich wisse man meist nicht, worum es überhaupt geht im jeweiligen Stoff. Gefordert sei nur Text passend zu Lippenbewegungen: „Du stehst in einer Art Sprecherkabine und sprichst sozusagen in den luftleeren Raum.“ Die Arbeit half ihm durch die Pandemie. „Doch so richtig meins wollte das nicht werden.“

Das Leben als freier Schauspieler, der nicht weiß, was als nächstes kommt, sei schon „total schräg“, räumt Klein ein. Doch diese Unklarheit gehört für ihn einfach dazu. „Wenn man Sicherheit sucht, ist man in diesem Beruf falsch.“ Für Schauspiel sollte sich nur entscheiden, wer „sich dazu berufen“ fühlt. „Die Chance, dass man davon gut leben kann, ist wirklich klein.“

Das Projekt, an dem sein Herz hängt: »Empfänger unbekannt«: Michael Raphael Klein (rechts) mit Manuel Klein 2019 in der Friedenskapelle in Kaiserslautern. Foto: VIEW

Seine nächste Chance kam, als er bei einem Berlinale-Empfang die damalige Produzentin der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ traf. In über 50 Folgen war er dann 2022/23 als schottischer Physiotherapeut Darren Macneil zu sehen, Ende 2024 tauchte seine Figur zuletzt in der Sachsenklinik auf. Und über den damaligen Executive Producer der wöchentlichen Serie, der seither für „Nord bei Nordwest“ arbeitet, kam Klein zu einer Rolle im 25. Film der im fiktiven Ostseeort Schwanitz spielenden Krimireihe. In „Nord bei Nordwest: Fette Ente mit Pilzen“ (2025) ist er der Verlobte der Polizistin, ein Entwicklungshelfer. Einer Reihe von Zufällen, Präsentationschancen und Glück also hat Klein seine Filmografie bisher zu verdanken – neben dem Können und dem Drang, gute Geschichten zu erzählen.

Eine Geschichte, die er mit Manuel Klein schon im siebten Jahr als Kontrast zur Fernseharbeit auf Bühnen bringt, ist das Zweipersonendrama „Empfänger unbekannt“ (Regie: Hannelore Bähr) über eine in den 1930ern zerbrechende Freundschaft zwischen einem Juden und einem immer glühenderen Anhänger der NS-Ideologie. Es lief erfolgreich in Kaiserslautern, in der Pfalz, in Erfurt, Frankfurt, Darmstadt, auch an Schulen. Über die Frankfurter Bürgerstiftung wird es auch eine Schülervorstellung in der Paulskirche geben. Das Thema des Zerbrechens einer Freundschaft berühre das junge Publikum tief. Aber auch für Ältere, die die NS-Zeit noch erlebten, sei die Tragik „hautnah spürbar“ – auch da inmitten des Publikums gespielt wird, wodurch „jeder auch die Perspektive des anderen sieht“, erläutert Klein. Das Stück zeigt, wie wenig es braucht: „Wir haben den Text, und wir haben uns“, spricht er über sich und den nun am Theater Hildesheim spielenden, früher auch am Pfalztheater engagierten Manuel Klein, den er nun so gut kenne, „dass wir auch immer feiner verzahnen können, wie wir reagieren“.

Von einer Freundschaft, die in der NS-Zeit zerbricht, erzählt das Stück »Empfänger unbekannt« mit Michael Raphael Klein (links) und Manuel Klein, hier bei einer Aufführung in Speyer. Foto: Lenz

An der Inszenierung hängt sein „Spielerherz“, wie er es formuliert. „Wir haben da etwas geschaffen, vom dem ich sagen kann: Das ist eigentlich der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin. Dass ich unmittelbar erleben kann, welche Wirkung, im nachhaltigen Sinn, es haben kann, wenn man wichtige Botschaften raus schickt.“ Zugleich sei das Stück etwas, auf dass beide immer wieder zurückgreifen können, „Wir vermarkten es selbst“, daher könne er es gut in Drehpausen der „Landarztpraxis“ legen. Und so seien dies die beiden Fixpunkte und Gegenpole seiner derzeitigen Arbeit: hier ein Zweipersonenstück zur politischen Bildung sowie „Ausbildung eines moralischen Kompass’“ und da Unterhaltung, die zwar keine politische Botschaft habe, aber eine, „die trotzdem ganz tief aus der Seele kommt“. Schließlich habe er sich „immer gesagt: Ich schaue, welche Geschichten kommen, und die nehme ich liebevoll an“, um schauspielerisch sein Möglichstes hineinzulegen.

In »Die Landarztpraxis« spielt Michael Raphael Klein Bergretter Lukas Seidel. In den jüngsten Folgen war er einem Bär auf der Spur. Foto: Joyn/Marina Geckeler

Die Anfrage zu „Die Landarztpraxis“ sei gegen Ende seiner Synchronsprecherzeit gekommen, per Mail, aber auch über die ZAV-Künstlervermittlung, zu der er wieder gewechselt war. „Ich dachte: Wieder zu spielen, wäre wirklich schön.“ Auch sei eine tägliche Serie eine wieder andere Herausforderung: „Fünf Tage die Woche bis zu elf Stunden zu drehen und noch den ganzen Text lernen – ich wusste am Anfang gar nicht, ob ich das kann.“ Diesen Samstag nun läuft bereits Folge 347 (oder 4/65) der Serie, die ins fiktive Dorf Wiesenkirchen am Schliersee führt. Klein kam in der zweiten Staffel dazu, als Bergretter Lukas, liiert mit einer Ärztin der titelgebenden Praxis. Und auch hier macht er „seine Hausaufgaben“.

„Ein Langstreckenmarathon“

Bei „Die Landarztpraxis“ seien jeden Tag drei unterschiedliche Teams parallel im Einsatz. Geprobt wird anders als am Theater oder bei Langfilmen, es gebe eine Text- und eine Stellprobe. „Deshalb bin ich gerne so gut vorbereitet, und im besten Fall macht man’s dann einmal“, sagt er über die Anzahl der Takes. Davor versuche er, sich die Texte zu eigen zu machen, sie so „ins Maul zu bekommen“, dass sie so klingen, „als würde auch ich das sagen“. Gerade anfangs sei er extra früh aufgestanden und habe Text gelernt, bis er zum Dreh abgeholt worden sei, und abends bis Mitternacht weiter. An Wochenenden bereitete er den Text der Folgewoche vor. „So ging das fünfeinhalb Monate. Das ist völliger Wahnsinn, wenn man den Anspruch hat, das auf diesem Niveau zu tun, den ich immer noch habe.“ Manchmal würde auch an bis zu 20 Folgen gleichzeitig gedreht.

Seit der zweiten Staffel von »DIe Landarztpraxis« ein Paar: Ärztin Isa (Diane Willems) und Bergretter Lukas (Michael Raphael Klein). Foto: SAT.1/Julia Feldhagen

„Das ist ein richtiger Langstreckenmarathon“, sagt er und spricht bewundernd über seine Spielpartnerin Diane Willems, die das Pensum als Mutter zweier Kinder bewältige. Er selbst hat für die vierte Staffel sein Volumen etwas reduziert: „Man muss sich auch Zeit nehmen, um den Akku wieder aufzuladen.“

Abstriche beim „Hausaufgabenmachen“ aber erlaubt er sich nicht, arbeitet noch gern an seiner Figur, um weitere Ebenen zu entdecken. „Das ist dann doch ein sehr kreativer Prozess.“ Der gebürtige Münchner schwärmt vom Drehort am Schliersee. Dort habe er auch „das richtige Handling“ von echten Bergführern gelernt. Schön sei es auch, die Premieren der ersten neuen Folgen einer Staffel in Schliersee zu feiern, bei einem Fantreffen mit 400 Zuschauern. „Der unmittelbare Dialog mit dem Publikum fehlt ja sonst.“ Es sei überwältigend, zu sehen, welche Resonanz die Serie erzeugt, „in die man ja so viel Lebenszeit und auch Liebe steckt“.

»Die Landarztpraxis« spielt am Schliersee – ein malerischer Drehort, findet Michael Raphael Klein. Foto: Seven.One/Marc Rehbeck

Gedreht worden sei diesmal achteinhalb Monate lang, seit Juni 2025, wobei dann noch ein paar Tage folgten, da die vierte Staffel nicht „schon“ nach den üblichen 120 Folgen endet. Mehr möchte Klein nicht verraten. Für ihn selbst geht es demnächst jedenfalls erst einmal in Urlaub.