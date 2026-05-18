Direkt vom Parkplatz eines Autohändlers in der Kaiserstraße, die durch den Einsiedlerhof führt, ist ein Land Rover Defender gestohlen worden. Laut Polizei geschah dies am Samstagmorgen zwischen 3.20 Uhr und 4 Uhr. Der gebrauchte grüne Geländewagen hat einen Wert von etwa 50.000 Euro. Außerdem haben die Diebe Nummernschilder eines anderen Autos abmontiert und mitgenommen.

Die Polizei fragt, ob jemand im genannten Zeitraum etwas bemerkt hat und Hinweise zu den Tätern geben kann. Zeugen können sich unter Telefon 0631 36914299 melden.