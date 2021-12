Das Land Rheinland-Pfalz wird auch weiterhin zusätzliche Corona-Schulbusse finanzieren, die entsprechende Förderverordnung gelte zunächst bis Mitte 2023. Dies teilte das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität mit. Vor wenigen Tagen hatte die Kaiserslauterer Stadtverwaltung kritisiert, dass das Land nach dem 31. Dezember keine zusätzlichen Busse mehr fördern werde. Dies stimme jedoch nicht, wie das Ministerium betont. Es habe ein Missverständnis in der Kommunikation gegeben.

Die Zuschüsse zum Einsatz von pandemiebedingten zusätzlichen Schülerbussen werde auch im kommenden Jahr landesweit gewährt werden, sofern die Inzidenzwerte dies erfordere. Seit August 2020 fördere die Landesregierung in ganz Rheinland-Pfalz die sogenannten „Corona-Schulbusse“, um einen Beitrag zu leisten, dass auch in Pandemiezeiten der Weg von und zur Schule mit so viel Abstand und Kontaktfreiheit wie möglich absolviert werden kann. Pro Schultag stelle die Landesregierung 125.000 Euro dafür zur Verfügung. Knapp 500 Fahrzeuge seien dadurch jeden Schultag zusätzlich im Einsatz.