Die Stadt Kaiserslautern erhält vom Land 40.000 Euro für die Wieder-Ankurbelung des Tourismus. Mit dem „ReStart“-Programm fördert das Mainzer Wirtschaftsministerium Marketingmaßnahmen des Tourismus für die Zeit nach Corona. Einen Antrag hatte die Tourist Information im Dezember eingereicht.

Wie die Stadt mitteilt, sollen mit dem Geld Anzeigen in den Reisebeilagen ausgewählter Zeitungen in Nordrhein-Westfalen finanziert werden, mit denen auf das Naturerlebnis Kaiserslautern neugierig gemacht werden. Die Anzeigenmotive sollen zudem für eine Postkartenaktion unter dem Motto „Komm doch mal wieder nach Lautern“ verwendet werden. Die Postkarten werden kostenlos an die Lauterer Bürger verteilt, die damit Freunde und Bekannte nach Lautern einladen können. Auch Übernachtungsbetriebe können die Karte nutzen. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Konzept beim Land Anklang gefunden hat“, so Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD).