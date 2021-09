Ein neues Suchsystem sowie eine neue Software, mit der die Bestände besser verwaltet werden können. Die Bibliothek der Hochschule Kaiserslautern macht sich auf den Weg in die Zukunft. Und sie geht nicht allein: Mit auf dem Weg sind vier andere Hochschulen in Rheinland-Pfalz, die ebenfalls profitieren sollen.

Rund eine halbe Million Euro steckt die Hochschule Kaiserslautern in den kommenden Jahren in ihre Bibliothek. Nicht in neue Medien, sondern in die Verwaltung der Bestände. Das Geld kommt vom Land Rheinland-Pfalz, Bildungsminister Clemens Hoch (SPD) besuchte am Mittwoch die Hochschule und überbrachte den Förderbescheid über 555.625 Euro. „Davon profitieren alle“, sagte Hoch mit Blick auf die Hochschulen im Land. Nicht nur die Hochschule Kaiserslautern mit ihren drei Standorten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens, sondern auch die Hochschulen in Worms, Koblenz, Trier und Ludwigshafen wollten ihre Bibliothek in die Zukunft führen.

Andreas Koschela, an der Hochschule für die Bibliothek verantwortlich, skizzierte die Probleme der Bibliothek und wie Abhilfe geschaffen werden kann. Grob gesprochen ist das Suchsystem veraltet, beispielsweise gebe es keine Volltextsuche. Zudem will die Bibliothek in die Verwaltung der Medien investieren, die Programme, die derzeit im Einsatz sind, seien ursprünglich nicht für wissenschaftliche Bibliotheken gedacht gewesen, so Koschela. Gerade die E-Books und E-Journale sowie die Datenbanken in den Bibliotheksbeständen hätten offen gelegt, wo die Probleme liegen.

Hochschul-Präsident Hans-Joachim Schmidt hob die Bedeutung der Bibliothek hervor. Das sei in Zeiten der Pandemie etwas ins Hintertreffen geraten, das bald startende Semester allerdings könnte, mit mehr Präsenz, wieder für mehr Leben auf dem Campus sorgen. „Die Bibliothek ist der Ort, wo Studierende ihre Informationskompetenz bekommen“, sagte Schmidt.

Die Hochschule Kaiserslautern hat nach Angaben von Andreas Koschela rund 200 Zeitschriften abonniert sowie rund 100.000 Bücher im Bestand, dazu kommen 50.000 elektronische Bücher. Am Standort Kaiserslautern sind etwas mehr als ein Drittel der Bücher sowie rund die Hälfte der Zeitschriften.