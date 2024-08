Anfang Juni sind im Pfalztheater Kaiserslautern umfassende Renovierungsarbeiten angelaufen. Gewerkelt wird im Zuschauerraum, im Foyer, auf der Bühne und auch die Technik soll erneuert werden. Für den neuen Bühnenboden und die neue Bühnentechnik erhält die Stadt – diese ist für die Unterhaltung des Gebäudes zuständig – eine Förderung vom Land in Höhe von 787.000 Euro. Am Montag überreichten der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling den Förderbescheid an Kaiserslauterns Oberbürgermeisterin Beate Kimmel und den Vorsitzenden des Bezirkstags, Theo Wieder. Durch die Förderung „können wir uns schon jetzt auf den Herbst freuen, wenn der Spielbetrieb in dem sanierten Großen Haus wiederaufgenommen wird“, sagte Kimmel. Nach vielen Jahren intensiver Nutzung sei die Sanierung des Pfalztheaters notwendig geworden. Im Dezember 2022 löste ein Wasserschaden den ersten Bauabschnitt im Theatersaal unerwartet aus. „Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, den technischen Anforderungen moderner Inszenierungen gerecht zu werden und den hohen kulturellen Standard des Hauses zu bewahren“, sagte Innenminister Ebling.

Bereits 2022 hatte das Land der Stadt eine Förderung für das Pfalztheater zur Verfügung gestellt, um die Sanierung der Aufzüge, den Kauf neuer Stühle und den Parkettbelag im Zuschauerraum mitzufinanzieren. Mit dem aktuellen Bescheid hat Kaiserslautern für das Pfalztheater nun knapp 1,1 Millionen Euro aus dem Investitionsstock des Landes erhalten.