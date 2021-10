Ohne Lasertechnik wären viele moderne Fertigungsprozesse nicht oder nicht wirtschaftlich machbar. Das Land Rheinland-Pfalz fördert nun den Kompetenzaufbau für ein Lasertechnik-Projekt am Photonik-Zentrum Kaiserslautern mit 482.000 Euro. Ziel des Forschungs- und Entwicklungsprojektes ist ein gezielter Technologietransfer in die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Land.

„Wir fördern das innovative Vorhaben in Kaiserslautern, damit unsere Industriebetriebe langfristig vom Ultrakurzpuls-Laser profitieren können“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Lasertechnologie aus Rheinland-Pfalz werde weltweit eingesetzt, und spiele eine wichtige Rolle bei zahlreichen Zukunftstrends: „Unternehmen benötigen die Laser in der Photovoltaik, bei Laserverfahren für die Herstellung von Hochleistungsbatterien oder bei der Be- und Verarbeitung von Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen.“

Profitieren könnten davon insbesondere mittelständische Unternehmen. Die Pandemie und unterbrochene Lieferketten hätten gezeigt, wie herausfordernd die global agierende Wirtschaft für plötzlich wechselnde Produktnachfragen ist. Zur Lösung brauche es innovative Fertigungstechnologien und -konzepte.

Zahlreiche EinsatzgebieteAnwendungen in der Metallbearbeitung, der Kunststoffbearbeitung, der Glasbearbeitung, der Herstellung von Bauteilen aus Verbundwerkstoffen oder auch der Batterieproduktion erfordern zunehmend Verfahren, um kleinste Strukturen hochpräzise und schnell auf großen Flächen zu realisieren. Klebestellen müssen selektiv funktionalisiert, Glaselemente mattiert, die Benetzbarkeit von Batteriefolien räumlich selektiv eingestellt oder die Kontur der empfindlichen Folien ausgeschnitten werden. Ein wichtiger Baustein sei dabei das „Werkzeug Laser“. Es sei ein Schlüsselelement in der modernen Produktionstechnik an der Schnittstelle der digitalen Welt zur physischen Welt.

Im Rahmen des Projektes „Software adaptierbares photonisches Werkzeug zur parallelen Bearbeitung“ arbeitet das Photonik-Zentrum Kaiserslautern an der notwendigen System- und Prozesstechnologie für die großflächige selektive Oberflächenbearbeitung und -funktionalisierung.