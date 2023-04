Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der TU Kaiserslautern entsteht ein Anwendungszentrum für Additive Fertigung mit einer Hochgeschwindigkeits-Laserauftragsschweißanlage, die die Herstellung größerer Stückzahlen ermöglicht. Wirtschaftsminister Volker Wissing hat eine Förderung über 2,65 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Landesmitteln bewilligt. Was in dem Anwendungszentrum passieren soll.

„3D-Druck ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Rheinland-Pfalz will Forschungsergebnisse schnell in die Praxis überführen, das ist für einen