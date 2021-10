Obwohl er schon zweimal eine defekte Lampe in der Händelstraße gemeldet habe, sei bisher noch nichts passiert, kritisiert Leser Erwin Flohe.

Mit Blick auf die dunkle Jahreszeit fragt sich der Anwohner, warum die Lampe nicht repariert wird. Laut Stadtverwaltung habe man erst Ende August durch eine Mail Flohes vom Defekt erfahren und diesen repariert. Allerdings habe im Anschluss ein Wackelkontakt am Lichtmast zu weiteren Ausfällen geführt. Der Defekt sei nun ebenfalls behoben worden. Defekte Lampen können der Stadt via Telefon 0631 365-2391, -2392, -2393, -2395, -2396 oder per Mail an stassenbeleuchtung@kaiserslautern.de gemeldet werden.