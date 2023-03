Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen drei Delikten musste sich ein 24-Jähriger aus Lübeck am Dienstag vor dem Schöffengericht Kaiserslautern verantworten. Dem Mann wurde von der Staatsanwaltschaft unter anderem zur Last gelegt, im April 2020 eine Lagerhalle auf der Eselsfürth in Brand gesteckt zu haben. Anschließend soll er mit einem Luftgewehr auf zwei Männer geschossen haben.

Einen der Männer habe er am Bein getroffen, den anderen am Rücken, hieß es in der Anklage. Die Verletzungen bei beiden Personen seien aber lediglich geringfügig gewesen.