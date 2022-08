Die Leichtfertigkeit eines 49-Jährigen hat am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Mann entfachte laut Polizei im Bereich des Hertelsbrunnenrings ein Lagerfeuer. Das griff aufgrund der Trockenheit schnell auf die umliegenden Sträucher über und es entstand ein zirka zehn Quadratmeter großer Flächenbrand. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Diese Leichtsinnigkeit nimmt die Polizei zum Anlass und warnt einmal mehr: Derzeit besteht eine hohe Gefahr, dass Grünflächen, Bäume und Sträucher sehr leicht in Brand geraten können. Jedes Lagerfeuer, jede unbedacht weggeschnippte Zigarettenkippe oder ein nach längerer Fahrt in einer trockenen Wiese abgestelltes Fahrzeug können derzeiteinen Brand auslösen.