Jugendliche haben am Dienstagabend auf dem Gelände neben der Integrierten Gesamtschule ein Feuer gemacht. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, war niemand mehr dort. Die Feuerstelle glimmte allerdings noch. Sie wurde mit Wasser gelöscht, berichtet die Polizei. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Trockenheit eine hohe Gefahr besteht, dass Grünflächen, Bäume und Sträucher in Brand geraten können. Das heißt: Jedes Lagerfeuer, jede unbedacht weggeschnippte Zigarettenkippe oder ein nach längerer Fahrt in einer trockenen Wiese abgestelltes Fahrzeug (Auspuff und Katalysator könnten sehr heiß sein) kann einen Brand auslösen.