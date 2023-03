Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Abwärtstrend in der Zweiten Basketball-Regionalliga am Samstag fortgesetzt und die sechste Niederlage in Folge kassiert. Beim 67:77 (35:46) gegen seinen oberen Tabellennachbarn SG Weiterstadt glitt den Rot-Weißen das Spiel nach gutem Beginn aus der Hand. Der zweite Abstieg in Folge rückt näher.

Es war zunächst das im Vorfeld erwartete Spiel auf Augenhöhe. Bis auf Max Middleton standen FCK-Coach Michael Skender wieder alle Spieler zur Verfügung. Er sah in der Anfangsphase