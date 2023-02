Zwei 22- und 29-jährige Männer sind am Donnerstag am Fackelrondell beim Ladendiebstahl erwischt worden, wie die Polizei mitteilt. Der Hausdetektiv und zwei Passanten beobachteten die Männer dabei, wie sie Kleidung in eine mitgebrachte Tasche stopften. Als den Dieben auffiel, dass sie beobachtet wurden, ließen sie die Beute stehen und flüchteten. In der Tasche waren weitere Gegenstände und Kleidung aus anderen Geschäften. Diese wurden nach Rücksprache mit Mitarbeitern ebenfalls entwendet.

Kurze Zeit später erkannten die Passanten die Männer in der Richard-Wagner-Straße wieder und meldeten dies der Polizei. Dort kontrollierten die Beamten den 22- und der 29-Jährigen. Der 29-Jährige hatte eine Tasche mit neuwertigen Kleidungsstücken dabei, für die er keinen Kaufnachweis hatte. Die Sachen wurden sichergestellt. Die zwei Langfinger müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in den betroffenen Läden dürfte ihnen laut Polizei ebenfalls sicher sein.