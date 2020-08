Ein Ladendieb ist am Montagvormittag in der Merkurstraße gestellt worden. Der Mann hatte gegen 11 Uhr ein Sportgeschäft betreten, sich Kleidungsstücke aus der Auslage genommen und war damit in einer Umkleidekabine verschwunden.

Als er die Kabine wieder verließ, rannte der Mann am Kassenbereich vorbei, ohne etwas zu bezahlen. Ein Mitarbeiter lief ihm nach und konnte ihn draußen stellen.

Wie sich herausstellte, hatte der 36-Jährige in seiner Tasche mehrere Kleidungsstücke und Werkzeug, mit dem er vermutlich die Diebstahlsicherung an den Textilien entfernte.

Ein Teil der gefundenen Kleidung konnte einem weiteren Sportgeschäft zugeordnet werden. Dort war der Diebstahl noch gar nicht aufgefallen.

Dem 36-Jährigen wurde für den Rest des Tages ein Platzverweis für die Merkurstraße erteilt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.