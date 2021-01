Die Polizei meldet eine Ladendiebin, die, obwohl gerade ertappt, gleich schon wieder klauen wollte. Nach Polizeiangaben wurde die 42-Jährige in einem Geschäft in Kaiserslautern am Samstag gestoppt, weil sie an der Kasse einige Artikel hinter ihrer Tasche im Einkaufswagen versteckt hatte. Als deshalb Beamte angerückt waren, beteuerte sie: Das sei ihr nur aus Versehen passiert. Doch während sie in einem Büro auf die Streife gewartet hatte, hatte sie gleich schon wieder lange Finger gemacht und aus der Tasche einer Mitarbeiterin den Geldbeutel herausgefischt. Als dessen Eigentümerin das bemerkte, wollte die 42-Jährige das Diebesgut in ihren Sachen verstecken. Und einen aus dem fremden Portemonnaie geholten 50-Euro-Schein verbarg sie in ihrer Hand. Jetzt muss sie sich wegen gleich mehrerer Diebstähle verantworten.