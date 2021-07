Viel zu tun hatte am Donnerstag der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße. Der musste sich am späten Abend den Angriffen eines Diebestrios erwehren. Bereits zwei Stunden vorher hatte er laut Polizei einen weiteren Dieb gestellt.

Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 21.45 Uhr in dem Markt drei Männer beobachtet worden, wie sie Waren einsteckten und an der Kasse vorbeischmuggeln wollten. Als sie vom Detektiv angesprochen wurden, schlugen zwei der Täter nach dem Sicherheitsmitarbeiter und flüchteten. Der dritte Mann, ein 25-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, wurde festgehalten und der Polizei übergeben. Zu seinen Komplizen machte er keine Angaben.

Zwei Stunden zuvor hatte der Detektiv einen 31-Jährigen erwischt, der einen Rucksack stehlen wollte. Der Dieb hatte das Etikett abgerissen und die Kasse passiert, ohne zu bezahlen. Laut Polizei wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen. Außerdem kommt eine Strafanzeige auf ihn zu.