Zwei Drohnen hat ein Mann am Montagnachmittag aus einem Elektronikmarkt in der Hohenecker Straße an der Kasse vorbei geschmuggelt – ohne Erfolg.

Dem Detektiv des Marktes fiel der Mann auf, da er eine große Einkaufstüte über der Schulter trug, die augenscheinlich gefüllt war. Er verließ den Kassenbereich ohne etwas zu bezahlen. Nach Verlassen des Marktes sprach ihn der Detektiv an und bat ihn in sein Büro.

Dort stellte sich heraus, dass der Mann zwei Drohnen entwendet hatte. Seine Tasche hatte er so präpariert, dass die an der Ware angebrachte Diebstahlsicherung abgeschirmt war und somit am Ausgang nicht auslösen konnte. Die entwendete Ware hatte einen Wert von mehr als 4000 Euro.

Da sich der Verdächtige nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Bei der Überprüfung auf der Dienststelle konnten die Beamten die Identität des 22-Jährigen feststellten. Der Beschuldigte war bereits in Norddeutschland aufgefallen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Die Polizei ermittelt.