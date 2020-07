Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein Ladendieb am Mittwochabend in der Kaiserslauterer Merkurstraße eingehandelt. Der Mann war gegen 19.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt beim Stehlen erwischt worden. Als der Hausdetektiv den 50-Jährigen mit ins Büro nahm und seinen Personalausweis sehen wollte, fiel dem Mann beim Öffnen des Geldbeutels ein Tütchen mit weißem Pulver auf den Boden. Der 50-Jährige behauptete, es handele sich um ein Kopfschmerzmittel. Ein Drogen- Schnelltest bestätigte aber, dass es sich um Amphetamin handelte. Das Tütchen wurde sichergestellt und der Mann nach weiteren Drogen durchsucht. rhp