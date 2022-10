Seine Hose hat ein Ladendieb in einem Modemarkt am Fackelrondell zurückgelassen. Sein Pech: In der Hosentasche steckten noch Dokumente, die seine Identität verrieten. Aufgrund der gefundenen Papiere geht die Polizei davon aus, dass der 24-Jährige am Dienstagnachmittag in der Umkleide des Geschäfts eine neue Hose anprobierte. Er behielt sie offenbar einfach an und verließ damit den Laden, ohne das neue Kleidungsstück zu bezahlen.

Mitarbeiter fanden kurze Zeit später in der Kabine die alte Hose, die der Täter zuvor getragen hatte. Auf den 24-Jährigen kommt eine Anzeige zu, heißt es im Polizeibericht.