In einem Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet wurden am Dienstag gleich mehrere Ladendiebe gestellt, wie die Polizei mitteilt. Der Hausdetektiv meldete am frühen Nachmittag einen Mann, der Elektronikartikel in einem Kinderwagen versteckte und den Markt verlassen wollte. Die herbeigerufenen Beamten fanden bei ihm zudem noch ein verbotenes Einhandmesser. Später rief der Ladendetektiv erneut die Polizei: Mehrere Personen hätten Artikel in ihrer Kleidung verschwinden lassen. Die herbeigerufene Streife fand ein Parfum und einen Herrenrasierer in den Jacken- und Hosentaschen der Diebe. Am frühen Abend fiel eine junge Frau auf, die mit mehreren Kleidungsstücken in einer Umkleide verschwand – jene aber ohne die Artikel wieder verließ. Sie hatte die Kleidungsstücke in ihre Tasche gesteckt.