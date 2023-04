Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Maus wurde 50 und viele gehörten zu den Gratulanten. Zu ihnen zählt auch die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK). Eine schöne Idee, die ein Mitarbeiter Jan Deubig, dem Vorstand der Abfallwirtschaft, unterbreitet hat. Der ließ sich den Hinweis, der Maus mit einer Lach- und Sachgeschichte zum 50. Geburtstag zu gratulieren, nicht zweimal sagen.

„Es ist ein Geburtstag, der Kindheitserinnerungen weckt“, so Jan Deubig, der, noch nicht so alt wie die Maus, sich gerne an seine eigene Kindheit erinnert. Auch er hat im Fernsehen die