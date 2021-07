Westlich von Landstuhl, an der Kreuzung der L395/L470, entsteht ein Verkehrskreisel. Seit Juni wird dort gearbeitet. Am Montag. 19. Juli, beginnt die nächste Phase, teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Für rund vier Wochen, bis zum 14. August, sei deshalb eine Vollsperrung aller Fahrbeziehung nötig. In dieser Zeit wird der Kreisverkehrsplatz fertiggestellt und der angrenzende Straßenabschnitt der L395 umfangreich saniert. Die Umleitung wird von Landstuhl über die L363 nach Ramstein und von dort über die L356 nach Hütschenhausen und Hauptstuhl geführt – und umgekehrt. Ab Mitte August muss dann in der letzten Bauphase der Ast Richtung Martinshöhe rund ein Monat lang voll gesperrt werden. Die Strecke zwischen Landstuhl und Hauptstuhl ist dann wieder uneingeschränkt befahrbar. Die Baukosten belaufen sich auf nach Angaben des Landesbetriebes auf circa 1,5 Millionen. Euro und werden vom Land Rheinland-Pfalz finanziert, die Gesamtbauzeit beträgt vier Monate. rhp