Der Kreisverkehr unter der Autobahnbrücke zwischen Landstuhl und Hauptstuhl ist fertig. Bis Samstag, 21. August, sind die Arbeiten zum Bau der Kreisverkehrsanlage und die Fahrbahnsanierung im Zuge der L395 bis auf einzelne Restarbeiten weitestgehend abgeschlossen, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Straße zwischen Landstuhl und Hauptstuhl kann daher ab Sonntag, 22. August, wieder in beide Richtungen befahren werden. Auch der straßenbegleitende Rad- und Gehweg ist dann wieder uneingeschränkt nutzbar. Die Straße Richtung Martinshöhe/Landstuhl-Atzel wird allerdings weiter für rund vier Wochen voll gesperrt, um die Ausbauarbeiten an der L470 durchzuführen. In dieser Zeit ist die Auffahrt auf die A62 vom Kreisverkehr aus nicht möglich. Ebenso kann der Kreisverkehr von der Autobahnabfahrt aus nicht erreicht werden. Bis Mitte September soll die komplette Baumaßnahme abgeschlossen sein, so der LBM. Während der Arbeiten sind die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Land Rheinland-Pfalz getragen.