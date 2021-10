Die L389 zwischen Otterbach und der L387 Abzweig Erlenbach wird am Montag, 25. Oktober, voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Vollsperrung werde wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn notwendig. Gleichzeitig wird die Deckschicht des parallel verlaufenden Rad- und Gehweges zwischen Otterbach und Otterberg auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern erneuert. Zwischen der L387 und Otterberg erfolgt die Sanierung des Radweges unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung. Etwa drei Wochen werde die Maßnahme voraussichtlich dauern. Die Umleitung verläuft aus Otterbach kommend über die K62 und die K12 bis Kaiserslautern und weiter über die L387 über Morlautern und Erlenbach nach Otterberg. Die Umleitung ist in beide Richtungen befahrbar.