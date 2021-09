Der erste Abschnitt des Ausbaus der L387 zwischen Otterberg und Höringen soll am Dienstag, 7. September, abgeschlossen sein, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Am Mittwoch, 8. September, kann dieser Teil der Straße wieder befahren werden. Auf 1500 Metern wurde die Straße von der Einmündung zum Drehenthalerhof bis zum Birotshof neu gebaut und die Linienführung optimiert. Bis Dienstag werden noch kleinere Arbeiten wie Markierung und Schutzplanken erledigt. Danach beginnen die Arbeiten im zweiten Abschnitt. Hier wird auf einer Länge von 450 Metern – von der Einmündung zum Drehenthalerhof bis in Höhe des Campingplatzes vor Otterberg – die Straße neu hergestellt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern. Wer aus Richtung Höringen nach Otterberg fahren will, muss der Umleitung über Gehrweiler, Heiligenmoschel und Schneckenhausen nach Otterberg folgen – die gleiche Umleitung ist für die Gegenrichtung ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmer vom Drehenthalerhof müssen ebenfalls über Höringen fahren.