Die Vollsperrung der L387 zwischen Otterberg und der Einmündung zum Drehenthalerhof wird am Freitag, 26. November, aufgehoben. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Die Strecke zwischen dem Campingplatz am Ortsende von Otterberg und dem Birotshof ist nun auf einer Länge von rund 1,9 Kilometern ausgebaut. Die Ausbaumaßnahme wurde in zwei Teilabschnitten – um den Drehenthalerhof jederzeit anfahren zu können – innerhalb von neun Monaten erledigt. Sie hat insgesamt rund 2,8 Millionen Euro gekostet und wird überwiegend vom Land bezahlt. Am Umbau der Kreisstraße ist der Kreis Kaiserslautern mit rund 76.000 Euro beteiligt.